Дрони атакували польовий склад ракет поблизу населеного пункту Радьковка

Дрони Служби безпеки України уразили газокомпресорні станції у Тамбовській та Саратовській області, а також склад ракет до С-300/С-400 на Бєлгородщині. Про це джерело у спецслужбах повідомило українським ЗМІ, зокрема «Українській правді».

Дрони атакували польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка Бєлгородської області. Після влучання розпочалась активна детонація боєприпасів.

Також далекобійні дрони Служби безпеки України завдали удар по газокомпресорних станціях «Давидовская» в Тамбовській області та «Новопетровская» в Саратовській області. Влучання відбулося у промислове обладнання станцій.

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«СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету Росії, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії», – додало джерело.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 14 березня, ударні безпілотники атакували Москву і Московську область, а також спричинили пожежу на НПЗ в Туапсе.