В районі міста Туапсе спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі

У ніч на п’ятницю, 14 березня, ударні безпілотники атакували Москву і Московську область, а також спричинили пожежу на НПЗ в Туапсе. Про це повідомляють російські Telegram-канали та губернатори регіонів.

У російській столиці та кількох населених пунктах Підмосков'я вночі 14 березня прогриміли вибухи на тлі атаки безпілотників. Зокрема, очевидці повідомили про вибухи в районі Кутузовського проспекту в Москві. Один безпілотник залетів до приватного будинку в котеджному поселенні «Росинтер-2». Фрагмент БпЛА влучив у кімнату на другому поверсі й пошкодив три машини та квадроцикл, що були припарковані поруч.

Також уламки безпілотника впали на дах під'їзду ЖК «Авангард», а на вулиці Лестева дрон врізався у багатоквартирний будинок.

«Силами ППО Міноборони відбито атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб», – написав мер Москви Сєргєй Собянін.

Крім того, про вибухи повідомили мешканці підмосковних міст Одінцово і Щолково.

У Краснодарському краї в районі міста Туапсе у ніч проти 14 березня внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Telegram-канал Shot пише, що мешканці розповіли про близько десяти гучних вибухів, які пролунали в районі місцевого НПЗ приблизно о 2:55.

Губернатор Краснодарського краю Вєнєамін Кондратьєв підтвердив атаку на нафтокомплекс у Туапсе, зазначивши, що там зайнявся один із резервуарів із бензином, площа пожежі – понад 1 тис. м2.

«За попередніми даними, постраждалих немає. У гасінні вогню задіяно 121 особу та 39 одиниць техніки», – йдеться у дописі.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відзначив, що це вже е перша атака на цей НПЗ. Він входить до числа найбільших у Росії та має потужність переробки близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

«Для армії Росії цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації», – додав Коваленко.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 13 березня, ударні безпілотники атакували низку інфраструктурних об’єктів на території Росії.

А ввечері середи, 12 березня, дрони Головного управління розвідки завдали ударів по замаскованому місцю виробництва російських безпілотників у Калузькій області Росії.