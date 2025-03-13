Дрони вночі атакували чотири області Росії

Ввечері середи, 12 березня, дрони Головного управління розвідки завдали ударів по замаскованому місцю виробництва російських безпілотників у Калузькій області Росії. Дрони виробляли на території заводу «Калузький газобетон», повідомила 13 березня низка українських ЗМІ із посиланням на джерела у спецслужбах.

За даними співрозмовників медіа, російські окупанти розмістили у цехах заводу «Калузький газобетон», розташованому в селищі Обухово, приховане виробництво безпілотників. Українські дрони успішно уразили цехи – про вибухи в районі заводу повідомили місцеві мешканців та очевидці у соцмережах.

Завод «Калузький газобетон»

Водночас місцева влада заявила про падіння уламків та пожежу у «будівлях промислового виробництва». Водночас очевидці оприлюднили відео та світлини, на яких видно загоряння в районі заводу.

Через нічну атаку дронів в аеропорту Калуги скасували усі рейси до ранку. Місцева влада тим часом заявила про нібито падіння уламків від БпЛА та повідомила начебто про три знищених безпілотники. За даними росіян, від «уламків» постраждали промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.

Зазначимо, у ніч на 13 березня дрони також атакували Воронезьку, Ростовську та Саратовську області. Там зайнялися пожежі на енергооб’єктах.