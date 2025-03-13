Російська ППО нібито перехопила 77 БпЛА

У ніч на четвер, 13 березня, ударні безпілотники атакували низку інфраструктурних об’єктів на території Росії. Про наслідки дронової атаки заявили губернатори трьох російських регіонів та пропагандистські Telegram-канали.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша розповів, що безпілотники атакували завод «Калузький газобетон» у Дзержинському районі. У техбудівлі підприємства виникла пожежа, яку вдалось швидко загасити. Один зі співробітників нічної зміни отримав легке поранення – чоловіка посікло уламками.

Окрім заводу, унаслідок атаки безпілотники пошкоджено вишку зв’язку і лінію електропостачання у Хвастовичському районі.

Також про атаку на регіон заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Безпілотники атакували два неназваних інфраструктурних об’єкти, на одному з них виникла пожежа.

Telgram-канали повідомили, що дрони атакували завод у Дзержинському районі Воронезької області, унаслідок чого там сталася пожежа. За даними місцевих мешканців, дрони атакували об’єкт газової інфраструктури.

Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив про пожежу на території промоб’єкта на хуторі Калінінський Шолоховського району. Загоряння нібито виникло внаслідок падіння уламків безпілотників.

«За попередніми даними, постраждалих серед персоналу об’єкта немає. Через горіння сухої трави в полі розташований поруч промоб'єкт не постраждав», – написав Слюсар.

У російському міноборони заявили, що упродовж вечора та ночі засоби ППО нібито перехопили 77 БпЛА:

30 БпЛА – над територією Брянської області,

25 БПЛА – над територією Калузької області,

по шість БпЛА – над територіями Курської та Воронезької областей,

по п'ять БпЛА – над Ростовською та Бєлгородською областями.

Наразі українська сторона офіційно не коментувала повідомлення про удари по об’єктах в РФ.

Оновлено. Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко підтвердив інформацію про дронову атаку на Саратовську область.

Цей регіон, стверджує Коваленко, є одним із ключових у газотранспортній системі Росії. Також в районі атаки розташований Саратовський НПЗ із потужністю переробки близько 7 млн тонн нафти на рік.

«Він виробляє авіаційне паливо, дизель та мастильні матеріали, які забезпечують військову техніку», – сказав керівник ЦПД.