Вартість одного комплексу «Панцир-С1» становить близько 14 млн доларів

Бійці 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» знищили 4 російських системи протиповітряної оборони «Панцир-С1». Про це у суботу, 15 березня, повідомив командир полку Юрій Федоренко.

У суботу, 15 березня, бійці 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» оприлюднили результати своїх місій на території Росії, які певний час були засекречені.

«Привідкриваємо завісу місій, які тривалий час були таємними. На відео 429-й окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» знищує 4 російські ЗРГК «Панцир-С1» за допомогою ударних крил на території Росії», – йдеться у дописі.

«Панцир-С1» – це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс, який використовується для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряного нападу. Вартість одного такого комплексу становить близько 14 млн доларів.

Тобто сумарно українські військові, знищивши 4 системи, завдали Росії збитків на 56 млн доларів.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що дрони Служби безпеки України уразили газокомпресорні станції у Тамбовській та Саратовській області, а також склад ракет до С-300/С-400 на Бєлгородщині.