Українські спецпризначенці надали росіянам домедичну допомогу та розпочали їх евакуацію

Воїни 144-го Центру ССО звільнили від ворогів промислову будівлю та полонили дев’ятьох російських військових на Покровському напрямку. Про це у понеділок, 10 березня, повідомили на сторінці Сил спеціальних операцій.



Військові розповідають, що протягом кількох днів оператори БпЛА давали шанс ворожим солдатам зберегти життя. Через закріплений на дроні гучномовець воїни ССО закликали противника здатися. Та після відмови, група 144-го Центру зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її.



«Потужний вибух переконав противника, що треба було одразу погодитись на пропозицію спецпризначенців. Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білою ганчіркою через вікно пошкодженої будівлі з наміром здатися», – йдеться у дописі.





Невдовзі двома групами російські військові попрямували в бік українських позицій.

«Українські спецпризначенці надали ворогам першу домедичну допомогу та розпочали їх евакуацію», – додають у ССО.

Нагадаємо, 26 лютого повідомляли, що оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій знищили близько взводу російських військових на Донецькому напрямку.