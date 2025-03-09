Росіяни намагались взяти під контроль трасу «Покровськ – Костянтинівка», однак ЗСУ змогли контратакувати та зруйнувати плани ворога. Про це повідомив у неділю, 9 березня, речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, російські військові намагалися взяти трасу під вогневий та фізичний контроль.

«На деякий час у них вийшло щодо вогневого контролю. Після часткової контратаки українських сил і вогневий контроль росіян став більш нечітким», – зазначив він.

Речник наголосив, що загроза для траси наразі зберігається й пересуватися нею ризиковано, але вона не перерізана.

«Безумовно, певна загроза для траси є, безумовно є певні ризики щодо пересування нею, але, тим не менш, вона не перерізана, і ми не говоримо про те, що у росіян над нею є якийсь контроль», – додав Трегубов.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом суботи, 8 березня, на Покровському напрямку захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій росіян в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Тарасівка, Лисівка, Зелений Кут та Улакли.

Карта бойових дій від Генштабу ЗСУ на Покровському напрямку станом на 8 березня 2025 року

Нагадаємо, 26 лютого стало відомо, що Січеславські десантники у ході штурмових відновлювальних дій взяли під контроль населений пункт Котлине, що розташоване неподалік від Покровська у Донецькій області.