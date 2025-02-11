На Покровському напрямку захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій

Російська армія активізувалась на декількох напрямках фронту та найскладнішим залишається Покровський. Там росіяни зруйнували деякі позиції, намагаючись прорвати оборону. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

«На Покровському напрямку окупанти намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати наші оборонні порядки в районах населених пунктів: Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне», – розповідають військові.

Внаслідок штурму та обстрілу російських військ деякі позиції українських захисників були зруйновані. Сили оборони вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення.

Речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов 10 лютого розповів, що наразі Покровськ став основною ціллю росіян. Окупанти намагаються малими групами заходити та оточувати місто із західного боку.

«Росіяни не йдуть на нього в лоб. І коли я згадував, що Покровськ частково є свідченням того, що у росіян може зменшуватися ресурс – це саме тому, що на усі міста до цього вони йшли просто в лоб», – зазначив Трегубов.

За даними Генштабу, 10 лютого, на Покровському напрямку захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора.

Карта бойових дій від Генштабу станом на 10 лютого на Покровському напрямку

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року з міст Костянтинівка та Покровськ Донецької області евакуювали всіх дітей. Це відбулося на тлі постійних обстрілів, які здійснюють російські військові.