Російські війська роблять спроби закріпитися в районі Дворічної на Харківщині й для цього намагаються створити плацдарм. Про це у четвер, 6 січня, повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. Про спроби форсування річки Оскіл у Харківській області 5 лютого повідомляли також аналітики DeepState.

Росіяни намагаються розширити плацдарм й закріпитися на правому березі річки Оскіл. Проте ворог не може ефективно поповнювати свій особовий склад, адже зазнає атак від українських військ.

«Вони намагаються закріпитися в районі Дворічної, але звідки їх як раз вибивають – це зона активних боїв. Вони намагаються створити там плацдарм. Вони зазвичай доправляють туди особовий склад малими плавзасобами й ці малі плавзасоби самі по собі під вогнем», – зазначив Трегубов.

Аналітики DeepState написала про просування російських військ в районі населеного пункту Тополі Харківської області.

«Противник, по суті, зміг утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл. Спроби перетнути водну перешкоду в цьому районі були з боку ворога неодноразовими й почалися вони ще приблизно з середини січня, а промацування місцевості здійснювалося взагалі на початку минулого місяця», – зазначили у повідомленні.

За їхніми даними, росіяни спробували утворити також плацдарм між Кам'янкою і Тополями, але безрезультатно.

Нагадаємо, 4 лютого повідомляли, що на Куп’янському напрямку російські війська безуспішно проводили наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Проте успіху ворог не мав, Силам оборони вдалося відкинути противника біля одного з населених пунктів у Харківській області.