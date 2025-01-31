Воїни вдарили по техніці ворога ракетою

Українські розвідники безпілотних авіаційних комплексів спільно з реактивною артилерією знищили розрахунок розвідувального БпЛА «Орлан» російських військ. Про це повідомили у четвер, 30 січня, в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Розвідники 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів виявили наземну станцію управління дронів росіян. Воїни вдарили по техніці ворога ракетою.

«Спільно із реактивною артилерією вполювали розрахунок розвідувального БПЛА «Орлан». Розвідники 14-го полку безпілотних авіаційних комплексів виявили наземну станцію керування дроном і скорегували успішний ракетний удар», – йдеться у повідомленні.

«Орлан» – це російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, він призначений для ведення спостереження за протяжними та локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Нагадаємо, 26 січня Сили оборони завдали удару по складах зберігання ворожих ударних безпілотників в Орловській області Росії.

А у ніч на середу, 29 січня, Тверську область атакували щонайменше 29 безпілотників. БпЛА влучили у склад боєприпасів та нафтоперекачувальну станцію.