25 січня на фронті сталися 167 бойових зіткнень

У суботу, 25 січня, на фронті сталися 167 бойових зіткнень під час яких українським військовим вдалося уразити пункт управління безпілотників російських військ. Про це у неділю, 26 січня, повідомив Генштаб Збройних сил України.

У суботу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військових. Також захисникам вдалося влучити в пункт управління БпЛА противника.

Загалом 25 січня армія Російської Федерації завдала 65 авіаударів та скинула 113 керованих авіаційних бомб по позиціях українських підрозділів та населених пунктах. Крім цього, ворог здійснив понад 5 тис. обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 1969 дронів-камікадзе.

У Генштабі також розповіли, що нещодавно ракетні війська уразили передовий пункт управління росіян у районі населеного пункту Корєнєво Курської області. Результати та масштаби пошкоджень ще уточнюються.

25 січня стало відомо, що бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади вистежили у Курській області російських військових, які вбивали українських полонених, та ліквідували їх.

17 січня повідомляли, що українські захисники знищили частину росіян, які були причетні до розстрілу українських полонених на одному з напрямків фронту, а інших змусили здатися в полон.