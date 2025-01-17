Один з підрозділів ССО спланував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових

Російські війська розстріляли двох бійців ТрО, яких вони взяли в полон декілька днів тому на одному з напрямків. Українські захисники знищили частину росіян, які були причетні до злочину, а решту змусили здатися в полон. Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ у п’ятницю, 17 січня.

Російські війська розстріляли двох бійців Сил територіальної оборони України, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків. Після цього один з підрозділів Сил спеціальних операцій спланував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових.

Оператори ССО висунулися на виконання спеціальних дій й знищили частину розстрільної групи, а інших змусили здатися в полон. Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці зі 40 арктичної бригади. Вони зізналися, що взяли у полон двох українських військових й доповіли про це командиру своєї роти.

«Ротний по рації наказав росіянам стратити українських військових. Бійці ТрО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними «Ярий», «Лебідь», «Бум» та «Білий», – розповідають у дописі.

Трьох останніх оператори ССО ліквідували, а «Ярого» разом з іще двома росіянами взяли у полон. Всі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії Російської Федерації лише півтора місяця.

Росіяни не вперше розстрілюють українських військовополонених. 28 листопада, у пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили про страту 4 бійців ЗСУ, які здалися в полон у Покровському районі Донеччини. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.