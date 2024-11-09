Наразі невідомо, на якому напрямку росіяни скоїли вбивство військовополоненого бійця ЗСУ

Російські військові здійснили черговий воєнний злочин на території України. Окупанти розстріляли, імовірно, пораненого беззбройного українського захисника. Про це в суботу, 9 листопада, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман відреагував на відео зі стратою українського військового, яке раніше поширила низка Telegram-каналів. На відео видно, як росіяни підходять до беззбройного українського військового. Чоловік лежить на землі, у нього забинтована нога. На запитання росіян звідки військовий, той відповідає, що з Сумської області. Далі окупанти цікавляться, чи є ще хтось разом із ним. Військовополонений каже, що ні. Після цього російські загарбники кілька разів стріляють в українського воїна.

Росіяни зняли на відео момент розстрілу українського воїна і поширили його в соцмережах (скриншот з відео)

Дмитро Лубінець повідомив, що направив листа до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй щодо цього випадку. Він нагадав, що росіяни вчергове порушили Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право, закони й звичаї ведення війни.

«Якщо не реагувати на це – злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається», – заявив омбудсман.

Додамо, 6 листопада начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко повідомив, що в Україні розслідують 49 кримінальних справ за фактами вбивства 124 військовополонених на фронті. Найбільше таких випадків виявлено в Донецькій області. Далі – Запорізька та Харківська області, передає «Суспільне».