Російська армія стратила пораненого українського військовослужбовця
Омбудсман направив листа до МКЧХ та ООН щодо воєнного злочину окупантів
Російські військові здійснили черговий воєнний злочин на території України. Окупанти розстріляли, імовірно, пораненого беззбройного українського захисника. Про це в суботу, 9 листопада, повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
Омбудсман відреагував на відео зі стратою українського військового, яке раніше поширила низка Telegram-каналів. На відео видно, як росіяни підходять до беззбройного українського військового. Чоловік лежить на землі, у нього забинтована нога. На запитання росіян звідки військовий, той відповідає, що з Сумської області. Далі окупанти цікавляться, чи є ще хтось разом із ним. Військовополонений каже, що ні. Після цього російські загарбники кілька разів стріляють в українського воїна.
Росіяни зняли на відео момент розстрілу українського воїна і поширили його в соцмережах (скриншот з відео)
Дмитро Лубінець повідомив, що направив листа до Міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй щодо цього випадку. Він нагадав, що росіяни вчергове порушили Женевські конвенції, міжнародне гуманітарне право, закони й звичаї ведення війни.
«Якщо не реагувати на це – злочини будуть повторюватися. Непокаране зло завжди повертається», – заявив омбудсман.
Додамо, 6 листопада начальник управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Денис Лисенко повідомив, що в Україні розслідують 49 кримінальних справ за фактами вбивства 124 військовополонених на фронті. Найбільше таких випадків виявлено в Донецькій області. Далі – Запорізька та Харківська області, передає «Суспільне».