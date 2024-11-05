Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактом воєнних злочинів

Російські військові вчинили черговий воєнний злочин в Україні, розстрілявши шістьох полонених бійців Збройних сил України. Злочини окупанти скоїли на Покровському напрямку упродовж жовтня та листопада. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 23 жовтня під час наступу на місто Селидове російські військові взяли в полон трьох українських бійців, а через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.

1 листопада, під час штурму укріплень Сил оборони на тому ж Покровському напрямку, росіяни вбили ще трьох військовополонених з автоматичної зброї.

В Офісі генпрокурора укотре наголосили, що дії росіян є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як міжнародний злочин. Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).

Воєнні злочини росіян

1 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про розстріл росіянами 16 українських беззбройних військових, які здавалися у полон на Покровському напрямку. Тодішній генеральний прокурор Андрій Костін відреагував на воєнний злочин російської армії, назвавши це «наймасовішим відомим випадком страти українських військовополонених на лінії фронту». ​​​​​​

Раніше, 17 вересня, омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про те, що росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, подія трапилася у Новогродівці, Донецької області.