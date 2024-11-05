Росіяни розстріляли шістьох полонених бійців ЗСУ на Покровському напрямку
Розстріл українських військовополонених росіяни здійснили 23 жовтня та 1 листопада
Російські військові вчинили черговий воєнний злочин в Україні, розстрілявши шістьох полонених бійців Збройних сил України. Злочини окупанти скоїли на Покровському напрямку упродовж жовтня та листопада. Про це у вівторок, 5 листопада, повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, 23 жовтня під час наступу на місто Селидове російські військові взяли в полон трьох українських бійців, а через деякий час окупанти розстріляли беззбройних військовополонених.
1 листопада, під час штурму укріплень Сил оборони на тому ж Покровському напрямку, росіяни вбили ще трьох військовополонених з автоматичної зброї.
В Офісі генпрокурора укотре наголосили, що дії росіян є порушенням Женевських конвенцій та кваліфікуються як міжнародний злочин. Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактом воєнних злочинів, що спричинили загибель військовополонених (ч. 2 ст. 438 КК України).
Воєнні злочини росіян
1 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили про розстріл росіянами 16 українських беззбройних військових, які здавалися у полон на Покровському напрямку. Тодішній генеральний прокурор Андрій Костін відреагував на воєнний злочин російської армії, назвавши це «наймасовішим відомим випадком страти українських військовополонених на лінії фронту».
Раніше, 17 вересня, омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про те, що росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, подія трапилася у Новогродівці, Донецької області.