Показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства

Росіяни здійснили черговий воєнний злочин, вони стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. Про це повідомив 17 вересня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Відомо, що у соцмережах зʼявилися фото, як росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

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Страта українського військовополоненого на Донеччині. Фото зі сторінки Сергія Стерненка

«Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими! Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів», – зазначив Лубінець.



Омбудсмен повідомив, що направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії.



«Окремо наголошу, що такі показові страти направлені на деморалізацію українського суспільства. Однак бачачи такі дії, ми повинні ставати ще рішучішими у боротьбі проти агресора», – додав він.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що подія трапилася у Новогродівці, Донецької області.

«Судячи з кількості крові, меч загнали до ще живого бійця. На зап'ястях видно скотч. Напис на мечі: За Курськ», – йдеться у повідомленні.

Воєнні злочини росіян

Раніше в ООН неодноразово заявляли про задокументовані випадки страт військовополонених з початку повномасштабної війни в Україні.

Зокрема, 3 вересня стало відомо, що на Торецькому напрямку троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину.

Про ще один випадок стало відомо 6 вересня. Росіяни розстріляли українського військовополоненого та зняли це на відео.

Через частіші випадки жорстокого поводження Росії з українськими бійцями Україна заборонила російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки.