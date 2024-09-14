Олександр Маловичка захищав Маріуполь від російських окупантів

Російський суд так званої «ДНР» засудив полоненого 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка за нібито вбивство жителя Маріуполя. Про це в суботу, 14 вересня, повідомила Маріупольська міська рада.

За версією окупантів, у березні 2022 року Олександр нібито розстріляв із гвинтівки мирного жителя. Російські загарбники засудили українця до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

У міській раді Маріуполя розповідають, що Олександр Маловичка став на захист міста, захищаючи його від російських окупантів.

«Загарбники знищили місто, вбили десятки тисяч людей, а тепер мстять українським захисникам», – додають у раді.

Зазначимо, на тимчасово окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей українських військовополонених звинувачують та судять за однаковими сценаріями: за нібито вбивство цивільних через ворожість або нібито замах на вбивство чи пошкодження майна. В Україні всі ці вироки вважаються незаконними.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку вересня у Росії засудили полоненого під час висадки в Криму українського бійця. Військового затримали у жовтні 2023 року під час висадки українських спецпризначенців в районі мису Тарханкут Кримського півострова. Українця засудили до 20 років ув’язнення.