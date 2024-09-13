З 49 повернених громадян є семеро цивільних

У п’ятницю, 13 вересня, Україна повернула 49 полонених громадян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«49 українців і українок удома. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також наші цивільні люди. Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька», – повідомив Володимир Зеленський.

Серед повернених з полону – захисники і захисниці маріупольської «Азовсталі». Україна повернула військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та Нацполіції, а також Держприкордонслужби.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, Україна повернула:

15 бійців НГУ;

13 військовослужбовців ВМС,

чотирьох військовослужбовців ДПСУ,

шістьох військовослужбовців ЗСУ,

двох військовослужбовців ТРО,

сімох цивільних,

двох правоохоронців поліції.

«Цей обмін особливий, адже вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону наших жінок: їх серед звільнених 23. Зокрема це цивільні українки, яких росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабного вторгнення. Вдалося звільнити також жінок, які зазнали негуманного поводження зокрема через примусову участь у так званому "судовому процесі" над захисниками Маріуполя», – повідомили у пресслужбі Координаційного штабу.

За словами керівниці патронатної служби полку «Азов» Олени Толкачової, вперше за тривалий час потрапили до обміну полонені «азовці». Всього Україна повернула 15 бійців «Азов» переважна більшість із них – жінки, які провели у полоні понад два роки. Повернених військовослужбовців та військовослужбовиць бере під свою опіку патронатна служба «Янголи Азову».

Феміністична ініціатива «Марш жінок» оприлюднила імена повернених українок:

Аврамова Олена Лазарівна, Бірюк Віра Миколаївна, Бондаренко Ніна Ігорівна, Бондарчук Олена Олександрівна, Багуй Тетяна Миколаївна, Гольфінер Наталя Володимирівна, Майборода Владислава Володимирівна, Мірошнікова Тамара Арменовна, Міщенко Марина Олександрівна, Могітич Ірина Олександрівна, Павріанідіс Лілія Віталіївна, Придатченко Наталія Іванівна, Прутян Лілія Василівна, Руденко Лілія Муратівна, Текін Марина Олегівна, Ткаченко Вікторія Володимирівна, Умерова Леніє Резванівна, Федорук Олена Вікторівна, Ходаковська Лариса Дмитрівна, Чернуха Тетяна Іванівна, Чижевська Ірина Миколаївна, Шилик Єлизавета Миколаївна, Юрчак Марина Анатоліївна 10.09.1979

Крім того, до України повернувся Герой України полковник медичної служби Віктор Івчук, який керував військовим шпиталем у Маріуполі.

До повернення військовополонених долучилися Об’єднані Арабські Емірати.

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