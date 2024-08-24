115 військовослужбовців повернули у День Незалежності

У суботу, 24 серпня, до Дня Незалежності України вдалося повернути 115 військовополонених. Про це повідомили у пресслужбі координаційного штабу з питань поводження з полоненими.

«Сьогодні, у День нашої незалежності, завдяки наполегливій роботі Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, за дорученням Президента України було повернуто з ворожого полону ще 115 українців», – повідомили у пресслужбі штабу.

Зазначається, що всі повернені з полону військовослужбовці – строковики, зокрема і ті, хто потрапив у полон під час боїв перших місяців повномасштабної війни. Серед тих, хто повернувся до України:

82 оборонці Маріуполя – приблизно 50 із них обороняли «Азовсталь»

дев’ятеро незаконно засуджених оборонців

військові моряки

три прикордонники

шість бійців Національної гвардії з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції

У пресслужбі Координаційного штабу повідомили, що українські військовослужбовці, яких вдалося повернути з полону, брали участь у боях за Гостомель, запасний командний пункт Генштабу на Київщині, пропускний пункт «Чонгар» на Херсонщині, обороняли Донеччину та Луганщину.Частина з повернених українців мають проблеми зі здоров’ям внаслідок поранень та недотримання Росією норм поводження з військовополоненими.

«Всі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримають психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство та дістануть належні виплати», – повідомили у Координаційному штабі.

Штаб подякував ОАЕ за посередництво в організації обмінів. Також вдячність висловив президент України Володимир Зеленський.

«Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, це вже 55 обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Останній обмін відбувся 17 липня, коли Україна повернула 95 захисників – 88 рядових та сержантів, а також сімох офіцерів.