У РФ засудили українського військового, якого взяли в полон під час висадки в Криму

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовослужбовця до 20 років ув’язнення. Про це повідомило 3 вересня російське пропагандистське агентство «ТАСС». За їхніми даними, мова йде про українця Олександра Любаса.

Російські ЗМІ пишуть, що військовий є учасником спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Затримали бійця восени минулого року під час стрілянини між співробітниками ФСБ РФ та українськими військовослужбовцями. За їхніми даними, він опинився в полоні після того, як начебто впав у воду під час маневру на гідроциклі.

Російський суд засудив військовослужбовця на 20 років ув'язнення за:

висадку на окупованому РФ Кримському узбережжі,

напад на російських військових,

незаконний перетин кордону,

зберігання і контрабанду зброї,

теракт,

навчання з метою терористичної діяльності.

Нагадаємо, Головне управління розвідки 4 жовтня 2023 року повідомило, що спецпризначенці «Стугни» та «Братства» десантувались на території Кримського півострова та завдали вогневого ураження росіянам.

Міноборони РФ тоді також заявило, що українські бійці на катері та гідроциклах намагалася висадитися в районі мису Тарханкут. Розпочався бій за участю російських прикордонників та авіації. З обох сторін повідомляли про втрати.

Згодом начальник ГУР МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю «Українській правді» розповів, що один зі спецпризначенців відомства потрапив у полон.