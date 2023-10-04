Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України десантувалися на території тимчасово окупованого Криму. Відповідне відео ГУР опублікувало в середу, 4 жовтня.

«Спецпризначенці “Стугни” та “Братства” у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та завдали вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!», – йдеться в підписі до відео.

На відео показано, як розвідники пливуть на півострів і назад. У кінці ролика закадровий голос каже: «ГУР МО здійснило чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним».

«Громадське» з посиланням на свої джерела в розвідці повідомило, що під час висадки українських бійців стався бій, унаслідок якого російські окупанти зазнали значних втрат. Українські групи вже повернулися зі спецоперації.

Представник розвідки Андрій Юсов у коментарі «Українській правді» сказав, що є втрати серед українських захисників, але вони «не співмірні з російськими».

Нагадаємо, 24 серпня підрозділи ГУР десантувались біля військової бази в Криму. Це відбулося біля села Маяк на заході Криму.