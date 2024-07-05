Володимир та Зіновій Парасюки, які 2016 року брали участь в акції під російським генконсульством у Львові

Московський суд виніс заочний вирок й засудив до восьми років позбавлення волі Зіновія Парасюка – батька колишнього депутата Верховної Ради Володимира Парасюка. Росіяни звинувачують Зіновія Парасюка в нападі на генеральне консульство Росії у Львові у 2016 році. Генеральна прокуратура Росії у п'ятницю, 5 липня, повідомила, що оголошувала Зіновія Парасюка в міжнародний розшук.

У Московському суді заявили, що у березні 2016 році Зіновій та Володимир Парасюки брали участь в мітингу за звільнення Надії Савченко й «з метою ускладнення відносин Росії та України» кидали по генконсульству піротехнікою. «Парасюк-молодший незаконно потрапив на територію консульства, зірвав прапор РФ, публічно вкинув на землю, розтоптав й спалив. Слідчі вживали заходів для розшуку та екстрадиції Зіновія Парасюка. Проте реальної можливості його участі у кримінальній справі не було», – пишуть в прокуратурі окупантів.

Нагадаємо, що 9 березня 2016 року до Генконсульства Росії у Львові, що на вулиці Костя Левицького, приблизно 200 людей прийшли підтримати Надію Савченко, яка тоді перебувала у російській в'язниці. Активісти кидали по консульству яйцями й піротехнікою.

Додамо, що Зіновій Парасюк разом з сином він брав участь у Революції Гідності. Згодом, у 2014-2015 роках, він був командиром взводу у полку «Дніпро-1».