Суд у самопроголошеній «ДНР» засудив одразу 33 українських військових

Окупаційний суд самопроголошеної «ДНР» засудив 33 українських військових з 36-ї бригади морської піхоти ВМС та 17-ї танкової бригади ЗСУ до позбавлення волі на строк від 27 до 29 років у колонії суворого режиму. Про це сьогодні, 7 лютого, з посиланням на російський Слідчий комітет пише російський сайт «Медуза».

Повідомляється, що фігурантів справи визнано винними за статтями про жорстоке поводження з мирним населенням, убивство, замах на вбивство та умисне пошкодження чужого майна.

«Суд» стверджує, що українські військові начебто обстріляли із самохідних артилерійських установок села Заїченко, Саханка, Дзержинське, Сартана, Талаківка і Старий Крим у період з 24 лютого по 10 березня 2022 року. Також окупанти внаслідок чого загинув 17-річний місцевий житель, ще одна жінка дістала забій головного мозку, а в обстріляних селах пошкоджено і знищено 42 домогосподарства і два цивільні автомобілі.

«Слідчий комітет РФ оприлюднив імена деяких засуджених: Роман Шостак, Володимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швидкой, Олександр Олійник (усі – 36-а бригада), Олександр Плотніков, Юрій Акімов, Сергій Палійчук, Сергій Довгалюк, Михайло Ізотов, Євгеній Попцов (всі – 17-а бригада)», – йдеться в публікації.

36-та бригада морської піхоти ЗСУ брала участь у захисті Маріуполя на початку повномасштабної війни. Багато військовослужбовців потрапили до російського полону. У липні 2023 року пʼять командирів оборони «Азовсталі» повернулися до України з Туреччини, через що Кремль звинувачував Анкару та Київ у порушенні домовленостей.

Нагадаємо, 31 січня між Україною і Росією відбувся обмін полоненими, в ході якого додому повернули 207 українців. За словами президента Зеленського, половина звільнених полонених брала участь в обороні Маріуполя.