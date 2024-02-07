Російські окупанти планували обміняти ув’язнених колаборантів з тимчасово окупованих територій України на своїх полонених. Про такі наміри стало відомо після того, як українські хакери зуміли отримати доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на окупованій Луганщині, повідомили в Центрі національного спротиву у вівторок, 6 лютого.

«Активісти «Кіберспротиву» отримали доступ до масиву даних російської пенітенціарної служби на ТОТ Луганщини, з якого відомо про плани росіян обміняти ув’язнених колаборантів на своїх полонених», – повідомили у Центрі.

Як повідомляється, прокуратура Росії зверталася до начальника служби на тимчасово окупованих територіях, аби їй надали списки для ймовірного обміну ув’язнених колаборантів в Україну.

Окрім людей, які довгий час перебувають в ув’язненні, у переліку є й ті, про чий арешт не повідомляли офіційно. Зокрема, у Центрі нацспротиву зазначили, що в переліку серед тих, хто вже давно перебуває в закутках російських тюрем через внутрішні розборки окупантів, є й ті, про арешт яких офіційно не повідомлялось й недавнього часу вони офіційно були на свободі.

Нагадаємо, 31 січня між Україною та Росією відбувся обмін полоненими, в рамках якого на Батьківщину вдалося повернути ще 207 захисників − 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів ЗСУ. Майже половина з них – захисники Маріуполя.