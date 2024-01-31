Чи є серед повернених військовополонені, яких планували обміняти 24 січня, наразі невідомо

Україна повернула 207 військовослужбовців із російського полону. Про це повідомив у середу, 31 січня, президент Володимир Зеленський.

«Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим», – повідомив Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, процес обміну відбувся за участі голови ГУР Кирила Буданова, голови ОП Андрія Єрмака, очільника МВС Ігоря Клименка та голови СБУ Василя Малюка.

Андрій Єрмак уточнив, що Україна повернула військових ЗСУ, Національної Гвардії, ДПСУ та Нацполіції. Серед них – рядові службовці, а також сержанти та офіцери.

«Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на «Азовсталі», острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента – повернути всіх», – повідомив Андрій Єрмак.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україна повернула:

95 представників ЗСУ,

56 нацгвардійців,

26 прикордонників,

29 воїнів ТрО та один представник Національної поліції України.

«180 оборонців, які повертаються додому – з рядового та сержантського складу, ще 27 – українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21», – повідомили у прес-службі Координаційного штабу.

Загалом із моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3035 захисників та захисниць. У Координаційному штабі повідомили, що у сприянні обміну та його організації брали Об’єднані Арабські Емірати.

Чи є серед повернених військовополонених ті, хто нібито мав летіти у російському Іл-76, наразі невідомо. Зазначимо, росіяни заявили, що 24 січня впав літак, на якому начебто летіли українські військовополонені на обмін.

Згодом представник ГУР Андрій Юсов повідомив «Голосу Америки», що людей, які були у попередньому списку на обмін 24 січня, який опублікувала Росія, не повернули. Підтвердження чи спростування інформації про нібито загибель військовополонених в авіакатастрофі наразі немає.

Нагадаємо, 3 січня Україна повернула з російського полону 230 громадян. Це був найбільший з початку повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими та цивільними, яких ув’язнила Росія.