Серед повернених до України захисників є оборонці Маріуполя

Україна повернула з російського полону понад 200 військовослужбовців та цивільних. Серед них – офіцери, сержанти та солдати, повідомив у середу, 3 січня, президент України Володимир Зеленський.

«Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та “Азовсталь”», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент подякував українським захисникам та усім причетним до повернення їх до України. Володимир Зеленський зазначив, що країна зробить усе, щоб повернути своїх громадян та захисників.

У прес-службі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими уточнили, що з полону повернулися 230 українців. Зазначається, що це – найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими.

«Додому повертаються 230 Захисників. Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі», – повідомили у прес-службі Координаційного штабу.

Серед тих, хто повернувся до України, 48 громадян мали статус зниклих безвісти. На зустрічі із поверненими військовими були присутні голова ГУР Кирило Буданов, омбудсмен Дмитро Лубінець та секретар Штабу Дмитро Усов.

Окрім того, було звільнено сімох захисників острова Зміїний, а також бойову медикиню зі складу 36 ОБрМП, яка у полоні принципово розмовляла українською мовою. До процесу обміну були залучені ОАЕ.

Водночас у Міноборони Росії повідомили, що окупанти повернули 248 своїх військових із полону.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Україні вдалося повернути 22 військовослужбовців, про що повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Серед них – сержанти, офіцери та рядові військовослужбовці, які брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених українців також є поранені.