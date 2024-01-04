Україна визволила з російського полону 230 українців

У середу, 3 січня, Україна визволила з російського полону 230 українців, серед яких є шестеро мешканців Львівщини. Їхні імена у четвер, 4 січня, оприлюднив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Зокрема серед звільнених з полону українців є:

35-річний львівʼянин Остап Решітник. Чолоків ще у 2009 році підписав контракт з ЗСУ, з 2014 перебував на ротаціях на сході у складі пересувних госпіталів. На початку повномасштабного вторгнення потрапив у 555 Маріупольський госпіталь. Звʼязку з ним не було від квітня 2022 року.

Львівʼянин Остап Решітник (фото ГО «Військові медики України»)

49-річний житель села Солонсько Меденицької громади Руслан Шакало. Він є солдатом, гранатометником 24 ОМБр. Перебував у полоні з кінця квітня 2022 року.

Житель села Солонсько Меденицької громади Руслан Шакало (скріншот з відео)

24-річний дрогобичанин Юрій Гринаш, військовий 24 ОМБр. Чоловік перебував у полоні з травня 2022 року.

Юрій Гринаш з Дрогобича

Серед звільнених є й Едуард Сова зі Сколівської громади. Також перебував у полоні майже два роки.

Ще одним звільненим є Василь Данилович зі Сколівської громади.

До рідних на Мостищину також повертається солдат Сергій Зонін. Чоловік перебував у полоні з травня 2022 року.

Сергій Зонін з Мостищини

«Найважче – позаду. Швидкого відновлення нашим землякам. Дякуємо вам за все!», – написав Максим Козицький.

Нагадаємо, що 3 січня Україна повернула з російського полону 230 українців, серед них – офіцери, сержанти, солдати та цивільні.