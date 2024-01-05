90% тих, хто повернувся, стверджують, що зазнали катувань у полоні

Понад 90% українських військовополонених, які повернулися з російського полону 3 січня, стверджують, що зазнали катувань з боку росіян. Про це розповів керівник прес-служби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, пише NV.ua.

За його словами, у Росії катування військовополонених є частиною державної політики.

«І, звісно, понад 90% тих, хто повернувся, стверджують, що зазнали катувань. І ми знаємо, що це в Росії державна політика», – сказав він.

Яценко розповів, що стан здоров'я більшості українських військовослужбовців поганий. Колишні полонені потребують медичної допомоги та реабілітації, а також страждають від хронічних захворювань. Зокрема, вони мають проблеми з травною системою. Чимало колишніх полонених відчувають проблеми з ногами, оскільки були змушені багато часу проводити стоячи, а також з зубами – через відсутність стоматологічної допомоги.

За словами Яценка, щонайменше два тижні після повернення з полону триватиме первинна реабілітація, яка включатиме медичну допомогу та бесіди з психологами. Після цього будуть вжиті заходи, які сприятимуть реінтеграції колишніх ув'язнених у суспільство.

«Є в Україні розроблена програма, є досвід, є лікарі, є психологи, зокрема, які професійно займаються тими, хто повернувся з полону є напрацьовані методики, – розповів він.

Як інформував ZAXID.NET, 3 січня відбувся найбільший обмін військовополоненими між Росією та Україною з початку російського вторгнення. 230 військових і цивільних осіб були повернуті в Україну. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь».