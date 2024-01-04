Вдома Галина одразу заручилася зі своїм коханим – морпіхом 36-ї бригади Миколою Гриценяком

Після майже двох років полону додому повернулася 28-річна військова медикиня із Прикарпаття Галина Федишин. За словами одного з командирів оборони «Азовсталі» Сергія Волинського, звільнена є останньою дівчиною-морпіхом, яка була у полоні.

«Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод Ілліча, Азовсталь та пекельний полон… Сьогодні ми відзначаємо повернення наших братів і сестер. Вони заслуговують на відпочинок, повагу та глибоку вдячність кожного з нас», – написав Сергій Волинський у Facebook, а вже 4 січня повідомив про заручини Галини Федишин зі своїм коханим – морпіхом 36-ї бригади Миколою Гриценяком.

Наречений Галини Федишин зробив їй пропозицію наступного дня після звільнення

28-річна Галина Федишин родом із села Сваричів Рожнятівської громади. Вона лікує військових на передовій з 2016 року. 7 квітня 2021 року президент Володимир Зеленський нагородив Галину Федишин орденом «За врятоване життя». Медикиня отримала поранення та потрапила в полон під час виходу з «Азовсталі» у травні 2022 року. Тоді ж у неволю потрапив і її хлопець-військовий, який родом із Донеччини.

Галину Федишин разом з іншими 230 українцями звільнили з російського полону 3 січня.