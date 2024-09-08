Російським військовополоненим заборонили дзвонити з України через часті випадки жорстокого поводження з українськими полоненими

Полонені російські військовослужбовці більше не мають права телефонувати з України, оскільки положення Женевської конвенції про військовополонених передбачають виключно дозвіл на листування. Про це повідомив в ефірі телемарафону уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у неділю, 8 вересня.

Омбудсмен підкреслив, що для України важливі права людини, гуманітарне право та Женевська конвенція, яка регулює правила та звичаї ведення війни. В межах цих положень Україна відмовилася від надання полоненим росіянам здійснювати дзвінки.

«На жаль або на щастя, ми не можемо себе поводити як росіяни... І ми це розуміємо. Скажу відверто, деякі речі ми міняємо. Наприклад, було дуже багато дискусій з приводу можливості телефонувати російським військовополоненим до своїх рідних на територію Росії», – повідомив Дмитро Лубінець.

Причиною такого рішення стали дедалі частіші випадки жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими. За словами Лубінця, дії росіян фіксуються як порушення Женевської конвенції.

Листи російських військовополонених Лубінець передає омбудсменці Росії Татьяні Москальковій. Крім того, уповноважений з прав людини отримує листи від українських військовополонених.

Нагадаємо, 6 вересня у мережі поширили відео розстрілу росіянами українського військовополоненого. Раніше голова Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Даніель Белл повідомив, що росіяни катують українських полонених – щонайменше 95% полонених українців пережили тортури в російських в’язницях.