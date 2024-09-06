Прокурори станом на вересень 2024 року розслідують 28 розстрілів українських полонених росіянами

Росіяни зафіксували на відео та опублікували в мережі вбивство українського військовополоненого. Про це 6 вересня повідомив проект «Хочу жити».

У дописі зазначили, що українські спецслужби знають майже про всі подібні злочини окупантів. А оприлюднене відео чергової страти російськими солдатами українського військовополоненого спрощує процес ідентифікації воєнних злочинців.

Нагадаємо, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Увага! Відео містить чутливий контент

Генпрокурор Андрій Костін у відповідь на запит CNN зазначив, що прокурори станом на вересень 2024 року розслідують 28 розстрілів українських полонених росіянами.

Воєнні злочини російських військ

Нагадаємо, голова Моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Даніель Белл в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS розповів, що російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів, а практика тортур у полоні є «широко поширеною і систематичною». За його словами, росіяни катували 95% українських військовополонених у своїх в'язницях.

Раніше в ООН неодноразово заявляли про задокументовані випадки страт військовополонених з початку повномасштабної війни в Україні.

Про останній випадок повідомляли 3 вересня. Тоді стало відомо, що на Торецькому напрямку троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли в спину.