Олександру Іщенку було 55-років

Захисник з полку «Азов» Олександр Іщенко помер у СІЗО в Ростові-на-Дону через побої. Про це свідчить медична довідка, у якій вказана причина смерті захисника. Про це у середу, 7 серпня, повідомив заступник командира бригади «Азов» Святослав Паламар із позивним «Калина».

Святослав Паламар із дозволу дружини Олександра Іщенка опублікував медичну довідку про причину смерті захисника, а також результати судово-медичної експертизи. У документах сказано про те, що військовополонений помер від травм грудної клітки, яких завдали тупим предметом. Що свідчить про те, що Олександра Іщенка забили до смерті.

«Причина смерті: закрита тупа травма грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом, намір не визначений», – написано у довідці про причину смерті.

Зазначимо, що 31 липня «Суспільне» отримало копію свідоцтва про смерть Олександра Іщенка, видане в Росії. У цьому документі була вказана дата смерті – 22 липня, а виданий він був на три дні пізніше – 25 липня. У свідоцтві було вказано, що «причина смерті не встановлена».

Медична довідка про причину смерті Олександра Іщенка, видана в Росії

Як інформував ZAXID.NET, 31 липня російська «Медиазона» повідомила про те, що у СІЗО в Ростові-на-Дону помер 55-річний захисник з полку «Азов» Олександр Іщенко. Про це стало відомо під час засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону, де відбувався так званий суд над військовим та ще 23 захопленими українцями. Але документів, які б підтверджували смерть Олександра Іщенка суду не надали.

Олександр Іщенко долучився до полку «Азов» 27 лютого 2022 року. Чоловік служив військовим водієм. До повномасштабного вторгнення він був моряком.