Табір для російських військовополонених на Львівщині, відкритий у квітні 2022 року

Російські військовополонені, які перебувають в українських таборах, працюють на підвищення обороноздатності України. Працівники таборів зазначають, що полонені росіяни виконують роботу значно краще, ніж українські ув’язнені. Про це повідомив вже колишній міністр юстиції Денис Малюська під час розгляду його заяви про відставку, 4 вересня, пише Судово-юридична газета.

«Військовополонені працюють на порядок краще, ніж наші ув’язнені. Вони працюють більш активно, організовано та демонструють кращі результати. Ніхто з полонених, хто фізично може працювати, не відпочиває у полоні», – розповів Малюська Комітету ВРУ з питань правової політики. Він уточнив, що російські військовополонені виробляють у таборах захисне обладнання, замовниками якого є військові адміністрації та Збройні сили України.

Наразі таборами, де утримуються російські військовополонені, опікуються міжнародні партнери України. Після війни Україна отримає чотири установи виконання покарань, які надалі будуть використовуватися для утримання вже українських засуджених, сказав Малюська.

Він розповів, що табори для утримання військовополонених регулярно відвідуються представниками міжнародних партнерів України, при цьому великих нарікань з їх боку на умови утримання полонених росіян немає.

«Єдина проблема, на яку вони звертають нашу увагу – це доступ до військовополонених блогерів і ЗМІ, які працюють у зв’язці з ГУР МО. “Червоний Хрест” вважає, що цю практику потрібно припинити. Але ми з міркувань безпеки держави та комунікаційної стратегії, поки що не закриваємо повністю цю тему», – пояснив колишній міністр юстиції.

Зазначимо, в Україні діють чотири табори для утримання російських військовополонених – два на території Львівщини та по одному табору у Дніпропетровській та Вінницькій областях. У січні уряд виділив Міністерству юстиції 34 млн грн для капітального ремонту табору для утримання військовополонених «Захід-2», що розташований у місті Могилів-Подільський на Вінниччині. У 2023 році Мін’юст повідомляв, що місяць утримання одного російського військовополоненого коштує бюджету щонайменше 10 тис. грн.