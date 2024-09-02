Україна поповнила обмінний фонд щонайменше на 600 солдатів з Курщини

Українські військовослужбовці захопили в полон щонайменше 600 російських солдатів під час операції у Курській області. Про це повідомив 2 вересня президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом у Запоріжжі.

За словами Володимира Зеленського, Україна вдало поповнює обмінний фонд коштом захоплений у полон росіян, зокрема і на Курщині. Він зазначив, що завдяки роботі ЗСУ вже «пішли обміни».

«У нас є обміни через те, що у нас є кого обмінювати на наших хлопців і дівчат, які перебувають у полоні. Ми захопили понад 600 людей, і є ким міняти наших», – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що в результаті роботи українських військовослужбовців на Курському напрямку Росія була змушена перекинути на свою територію велику кількість російських солдатів із Запоріжжя. Зазначимо, 30 серпня французька газета Le Monde із посиланням на командира російських найманців групи «Мєдвєді», які дислокувалися у Буркіна-Фасо, повідомила про їхній вихід з країни для оборони Курської області.

Раніше, 27 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про те, що Курська операція змогла відволікти значну кількість російських сил, які воювали на території України. Так, за його словами, Росія перекинула щонайменше 30 тис. бійців зі сходу України – втім, пріоритетним напрямком для окупантів залишається Покровський, де тривають жорстокі бої.