Російські найманці у Буркіна-Фасо

Російські найманці з ПВК «Мєдвєді», які дислокувалися у Буркіна-Фасо, передислоковуються у Курську область після української операції. Росіяни пробули у Буркіна-Фасо три місяці та могли захищати очільника місцевої хунти, повідомила французька газета Le Monde 29 серпня.

За даними видання, приблизно сотня російських найманців ПВК «Мєдвєді» прибула до африканської країни у травні, де забезпечувала охорону ключовим політичним та військовим фігурам Буркіна-Фасо. Зокрема, росіяни могли охороняти главу місцевої хунти, яка захопила владу у країні, – капітана Ібрагіма Траоре.

Офіційною причиною того, що російські найманці покидають Буркіна-Фасо, є їхня участь в обороні Курської області Росії, на якій з початку серпня триває українська операція. Інформацію про передислокацію підтвердив виданню командир «Мєдвєдєй» – Віктор Єрмолаєв із позивним «Джедай». 22 серпня окупант заявив, що «всі російські солдати забувають про свої проблеми і об'єднуються для боротьби з ворогом».

Згодом на каналі ПВК з’явилося повідомлення, що бригада повернеться до тимчасово окупованого Криму, де наразі базується ПВК «Мєдвєді».

Що відомо про російських найманців в Африці

Бригада «Мєдвєді» створена у березні 2023 року у Криму після смерті очільника ПВК «Вагнер» Євгенія Прігожина. На знімках, геолокованих Le Monde, деяких бійців бригади зафіксували на тренуваннях у таборі «Перевальне» у Криму, який 5 квітня 2023 року відвідав заступник міністра оборони Росії Юнус-бек Євкуров. Втім, ПВК заперечує свою причетність до російського міністерства оборони.

ПВК прибуло у Буркіна-Фасо для того, щоб взяти під контроль залишки потужності «вагнерівців». Частина з найманців угруповання залишилася в Криму. Наприкінці серпня 2024 року на сторінці ПВК повідомили про відбір нових найманців – при тому, що угруповання базується в Криму, там підкреслили, що не приймають мусульман.

Нагадаємо, Буркіна-Фасо – африканська країна, яка перебуває під контролем проросійсько налаштованої хунти. Країна має союз із Нігером та Малі, які розірвали оборонні угоди з Францією й звернулися до Росії по військову допомогу. Країни розірвали дипломатичні відносини з Україною та запросили до себе «вагнерівців». Наприкінці липня повстанці-туареги у Малі повідомили про знищення колони «вагнерівців», заявивши про десятки загиблих, поранених та полонених росіян.