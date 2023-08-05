Люди вийшли на демонстрацію в столиці Нігеру Ніамеї, щоб висловити свою підтримку організаторам державного перевороту. Під час демонстрації вигукували гасла проти Франції і несли російські прапори, 3 серпня 2023

Військова хунта, яка наприкінці липня захопила владу в Нігері, звернулася до російської приватної військової компанії «Вагнер» із проханням допомогти дати відсіч країнам західноафриканського блоку, повідомила в суботу, 5 серпня, агенція Associated Press. Раніше Економічна спільнота західноафриканських держав (ECOWAS) дала лідерам перевороту в Нігері час до неділі, щоб вони поступилися владою та звільнили з ув’язнення законно обраного президента Мохамеда Базума.

Попри ультиматум заколотники не збираються віддавати владу. Під час візиту до Малі один із лідерів перевороту – генерал Саліф Моді – зв’язався із представником «Вагнера», повідомив журналіст і старший науковий співробітник «Центру Суфана» Вассім Наср. За його словами, зустріч підтвердили три малійські джерела та французький дипломат. Західний військовий посадовець на умовах анонімності повідомив, що теж чув про те, що хунта просила допомоги у «вагнерівців».

AP зазначає, що Нігер вважався останнім надійним партнером Заходу в боротьбі з тероризмом у регіоні, адже після державних переворотів Малі та Буркіна-Фасо відкинули співпрацю з колишньою метрополією – Францією – та звернулися до Росії. ПВК «Вагнер» працює в кількох африканських країнах, включаючи Малі, де правозахисні групи звинуватили його сили в смертельних порушеннях.

Речниця міністерства закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр вважає, що прямо Росія не причетна до перевороту в Нігері, але намагається підтримувати дестабілізацію в регіоні. Протягом кількох днів після захоплення влади прихильники хунти розмахували російськими прапорами на вулицях.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна 5 серпня попередила заколотників, що військова операція ECOWAS відбудеться. «Перевороти більше недоречні... Настав час покласти цьому край», – сказала вона.

У Нігері дислокується 1500 французьких військових. Ще 1100 солдатів мають там США.

Як зазначає «Громадське», після перевороту генерал Абдурахман Чіані оголосив себе новим лідером Нігеру. Тепер постало питання, чи залучить ця країна найманців із російської ПВК «Вагнер» для боротьби з екстремізмом у регіоні, як це зробили сусідки Нігеру.

Переворот почався 26 липня, коли підрозділ президентської охорони, який очолив Чіані, захопив президента Мохамеда Базума. Базума був обрали на президентську посаду у 2021 році під час першої мирної, демократичної передачі влади в Нігері після здобуття незалежності від Франції в 1960 році. Базум є ключовим союзником у зусиллях Заходу боротись зі джихадистами, пов’язаними з Аль-Каїдою та угрупованням «Ісламська держава» в африканському регіоні Сахель.

Вважається, що президент Нігеру наразі здоровий і досі перебуває в полоні своїх власних охоронців.