За спробу перевороту відповідальне угруповання RSF

У суботу, 15 квітня, у Судані відбулась спроба військового перевороту за участі номінально підконтрольних уряду Сил швидкого реагування (RSF). RSF пов'язані з російським ПВК «Вагнер», з яким мають спільне підприємство з видобутку золота.

За даними Reuters, в RSF заявили, що захопили президентський палац резиденцію командувача армії, міжнародний аеропорт у столиці Судану Хартумі, а також військову базу й аеропорт у Мараві на півночі країни. Водночас суданській військові заперечили захоплення стратегічних точок та заявили, що спротив продовжується.

GOLPE DE ESTADO EN SUDÁN



| COBERTURA ESPECIAL.

| AHORA.

pic.twitter.com/MekwwFXGX0 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 15, 2023

BREAKING: Planes on fire at Khartoum airport after coup attempt in Sudan pic.twitter.com/aWdyMv23xs — BNO News (@BNONews) April 15, 2023

Турецьке видання АА повідомило, що спроба перевороту відбулася через протиріччя серед силових структур Судану. Перші сутички почалися вранці 15 квітня, військові застосовують тяжке озброєння, подекуди у Хартумі видно дим. Окрім того, очевидці повідомляють про сутички в містах Умдурман, Бахрі та Мараві.

АА повідомило, що армія Судану залучила до боїв винищувачі, намагаючись вразити RSF з повітря. Повітряні бої ведуть над Хартумою. BBC повідомляєщонайменше про трьох загиблих внаслідок бойових дій.

Sudan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları darbe yapmaya kalkışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne ait hedefleri vuruyor. pic.twitter.com/KnBtsoTVYe — Anadolu Jurnal (@anadolujurnal) April 15, 2023

Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від поїздок до Судану, а тим, хто перебуває там, бути обережними.

«У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан м. Хартум рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває — уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання», – повідомили у прес-службі МЗС.

Стюардеса української компанії SkyUp заявила, що літаки в аеропорту Хартумі обстрілюють, а екіпаж взяли в заручники.

«Судан. Спроба перевороту. Обстріли в аеропорту. Заручники. Наші екіпажі і борти. Молимось», – заявила вона.

Спроба державного перевороту відбувається вже втретє за останні п'ять років. Попередні відбулися у 2019 та 2021 роках.

Зазначається, угруповання RSF пов'язане з ПВК «Вагнер», яке бере участь у війні Росії проти України. Суданське та російське угруповання мають спільну компанію Meroe Gold, яка займається видобутком корисних копалин, здебільшого золота. Видання The Africa Report повідомило, що підприємство вільно вивішує комуністичну символіку на своїй ділянці. Крім того, співпраця RSF та «вагнерівців» допомогла збільшити запаси золота Центробанку Росії, які використовують для витрат на війну проти України.