У суботу, 15 квітня, у Судані відбулась спроба військового перевороту за участі номінально підконтрольних уряду Сил швидкого реагування (RSF). RSF пов'язані з російським ПВК «Вагнер», з яким мають спільне підприємство з видобутку золота.

За даними Reuters, в RSF заявили, що захопили президентський палац резиденцію командувача армії, міжнародний аеропорт у столиці Судану Хартумі, а також військову базу й аеропорт у Мараві на півночі країни. Водночас суданській військові заперечили захоплення стратегічних точок та заявили, що спротив продовжується.

BREAKING: Planes on fire at Khartoum airport after coup attempt in Sudan pic.twitter.com/aWdyMv23xs