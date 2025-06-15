Агенти української розвідки влаштували диверсію у російському Калінінграді

Агенти Головного управління розвідки міноборони України здійснили диверсію у російському Калінінграді. Вони підпалили трансформаторну підстанцію, що подавала живлення на об’єкти російського військово-промислового комплексу. Про це у неділю, 15 червня, повідомила Армія ТV з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

Диверсію у російському Калінінграді агенти ГУР влаштували у суботу, 14 червня, близько 04:00. За даними джерел Армія ТV, диверсанти злили охолоджуючу рідину з силового трансформатора підстанції, а потім підпалили його.

Внаслідок пожежі без електроенергії залишилися обʼєкти російського військово-промислового комплексу та Збройних сил Росії, розташованих в районі здійснення операції. Дії агентів української розвідки спричинили Росії збитків на майже 5 млн доларів США.

Нагадаємо, на початку травня Бійці ГУР завдали удару безпілотниками по військовому потягу російських окупантів, який рухався тимчасово окупованою частиною Запорізької області. Внаслідок атаки росіяни втратили щонайменше три цистерни пального.