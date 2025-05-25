Внаслідок атаки ГУР потяг загорівся

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару безпілотниками по військовому потягу російських окупантів, який рухався тимчасово окупованою частиною Запорізької області. Внаслідок атаки росіяни втратили щонайменше три цистерни пального, яке перевозив потяг, повідомили у пресслужбі ГУР у неділю, 5 травня.

Атаку на ворожий потяг здійснили оператори ударних дронів підрозділів активних дій ГУР. Вони вистежили потяг, який перевозив пальне для російських окупантів на території України.

На відео, опублікованому розвідкою, видно, як дрон підлітає до завантаженого цистернами потяга, що рухається поблизу одного з населених пунктів. Також розвідники показали кадри потяга, що вже охоплений вогнем після атаки.

«Прицільних ударів по об’єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці “Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка”. Щонайменше три цистерни з пальним знищено», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Ураження потяга також порушило залізничне постачання для росіян у Запоріжжі та в Криму.