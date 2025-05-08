Росіяни намагалися перейти в укриття, проте зазнали атаки FPV-дронів

Військовослужбовці спецпідрозділу ГУР «Артан» відбили своїх побратимів, які потрапили у полон до росіян, на полі бою. Відео звільнення українських полонених показали у пресслужбі ГУР у четвер, 8 травня.

За даними розвідників, троє солдатів підрозділу «Артан Х» у складі спецпідрозділу ГУР «Артан» вирушили виконувати диверсійно-розвідувальний рейд до позицій 247-го десантно-штурмового полку російської армії. Під час виконання завдання українські військові із позивними «Кец», «Анубіс» і «Ключик» зіштовхнулися та розпочали бій із трьома російськими десантниками.

«У бою московити застосували невідому хімічну речовину. Внаслідок отруєння газом наші бійці втратили боєздатність і потрапили до окупантів у полон», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Росіяни розпочали відхід з відкритої місцевості до підконтрольного їм населеного пункту. Коли окупанти разом із українськими полоненими дісталися першого укриття, їх атакували FPV-дронами оператори спецпідрозділу «Артан» та суміжних підрозділів.

Розвідники відбивають українських полонених в росіян – дивіться відео

На відео видно, як FPV-дрони атакують російських окупантів, які намагаються знайти укриття. На одному з фрагментів запису видно, що останній росіянин намагався сховатися під вантажівкою, проте туди прицільно влучив дрон.

«Після ліквідації ворожої групи до двох бійців “Артану Х” підлетів розвідувальний дрон з інструкціями від командира для виведення з окупованої території. Третій штурмовик самотужки дістався до позицій підрозділу через кілька годин, коли сіло сонце», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Після сутички звільнені бійці підрозділу повернулися із трофейною зброєю та розвідувальними даними. За даними ГУР, наразі «Кец», «Анубіс» і «Ключик» проходять лікування від опіків, завданих хімічною зброєю росіян.