Полонені виявилися солдатами 34-ї бригади російської армії

Воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ змусили здатися в полон шістьох російських солдатів під час проведення спеціальних дій у тилу ворога. Про це повідомили на сторінці ССО у четвер, 8 травня.

Як розповідають у дописі, проводячи спеціальну операцію у тилу, оператори ССО у маскувальних костюмах непомітно підійшли до позиції ворога. Під час короткого вогневого контакту російська група сховалася в бліндажі.

«Ворог навіть не встиг усвідомити, що програв. Не втрачаючи ініціативи, воїни ССО впритул підійшли до укриття та рішуче наказали росіянам викинути зброю та виповзати по одному», – йдеться у повідомленні.

Оператори дали зрозуміти росіянам, що бліндаж перебуває під вогневим контролем і спротив безглуздий. Окупанти спочатку вагалися, але один за одним покинути бліндаж. Полонені виявилися солдатами 34-ї бригади російської армії. Українські військові обшукали їх та дізналися інформацію про інші позиції противника.

Нагадаємо, 3 травня Міністерство закордонних справ західноафриканської країни Того заявило, що українські військовослужбовці на фронті захопили у полон кілька громадян Того, які воювали на боці Росії. За даними МЗС країни, більшість полонених були студентами