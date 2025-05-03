Тоголезькі військовослужбовці несуть патруль у Того

Міністерство закордонних справ західноафриканської країни Того заявило, що українські військовослужбовці на фронті захопили у полон кілька громадян Того, які воювали на боці Росії. За даними МЗС країни, більшість полонених були студентами, які виїхали до Росії за пропозицію отримувати стипендію.

У пресслужбі МЗС Того повідомили, що українські військовослужбовці взяли у полон її громадян наприкінці квітня. Де саме воювали тоголезькі чоловіки та скільки саме громадян країни вдалося взяти в полон, в МЗС Того не уточнили.

Водночас міністерство країни стверджує, що більшість полонених тоголезців – студенти, які виїхали з Того до Росії за пропозицією отримувати стипендію від російських структур.

«Зіткнувшись із цією тривожною ситуацією, міністерство закликає громадян, особливо молодь, яка бажає продовжити навчання за кордоном, бути надзвичайно пильними. Він закликає їх перевіряти справжність пропозицій щодо стипендій перед тим, як брати на себе будь-які зобов'язання, та звертатися до компетентних служб, щоб отримати достовірну та безпечну інформацію перед будь-яким від'їздом за кордон, особливо до Росії», – повідомили у пресслужбі МЗС Того.

У міністерстві повідомили, що «активно співпрацюють з певними дипломатичними партнерами», щоб з’ясувати деталі цієї ситуації та надати допомогу своїм громадянам. Зазначимо, на момент публікації новини Україна офіційно не коментувала взяття в полон тоголезьких громадян.

Нагадаємо, 23 квітня у пресслужбі 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» повідомили, що захопили в полон африканського найманця із Сенегалу. Найманця схопили на під час боїв на Торецькому напрямку – у полоні він розповів, що два роки навчався у Росії, а на фронт пішов, щоб заробити грошей та поїхати до Німеччини.