В полон захопили найманця із Сенегалу

Бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» захопили в полон африканського найманця із Сенегалу. Про це у середу, 23 квітня, повідомили на сторінці батальйону.

Африканського найманця схопили на під час боїв на Торецькому напрямку.

«У Торецьку бої не стихають ні на хвилину. Бійці 49 ОШБ «Карпатська Січ» взяли в полон екзотичного окупанта – африканського найманця, який приїхав воювати за Росію. Чужинці з усього світу лізуть в Україну за рублі», – йдеться у дописі.

Під час допиту полонений розповів, що два роки навчався у Росії та хотів емігрувати до Європи. На фронт він відправився, щоб заробити грошей та поїхати до Німеччини.

Під час огляду в окупанта виявили незначні поранення, тому йому надали всю необхідну допомогу. Тепер він хоче повернутися додому.

Нагадаємо, 21 квітня повідомляли, що бійці 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України взяли в полон групу російських піхотинців на Куп’янському напрямку.

Також писали, що воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли в полон 9 росіян у Курській області.