Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога

Воїни Десантно-штурмових військ Збройних сил України взяли в полон 9 росіян у Курській області. Про це у понеділок, 21 квітня, повідомили українські десантники.

Воїни Десантно-штурмових військ разом з суміжними підрозділами взяли в полон 9 російських солдатів. Сталося це у Курській області.

«Спочатку згодились відстоювати ілюзорні фантазії кремлівського диктаторського режиму, але замість безславної загибелі, обрали полон та здались українським воїнам – чергове поповнення в обмінному фонді Десантно-штурмових військ на Курщині», – йдеться у повідомленні.

У дописі наголосили, що полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога.

Нагадаємо, у квітні вперше за понад три роки російсько-української війни українські військові взяли в полон громадян Китаю. Україна рішуче засудила втягування Росією громадян Китаю в її війну проти України та клопотала про пояснення цього інциденту з боку КНР.

9 квітня повідомляли, що слідчі СБУ провели перші допити двох військовополонених громадян Китаю, які воювали на боці Росії. За словами військових, вони потрапили у полон на своєму ж першому бойовому завданні