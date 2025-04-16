Росіяни розстріляли полоненого під час штурму 11 квітня

У Волноваському районі на Донеччині російські окупанти розстріляли беззбройного українського військовополоненого. Воєнний злочин росіяни скоїли під час штурмових дій в регіоні, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у середу, 16 квітня.

За даними слідства, росіяни стратили українського військового 11 квітня поблизу селища Роздольне Волноваського району, розташованого за майже 7 км на північний схід від Великої Новосілки. Під час штурму росіяни захопили у полон трьох бійців ЗСУ, які виконували службово-бойові завдання, стративши одного з них.

«Одного з беззбройних українських військових представники армії держави-агресора розстріляли з автоматичної зброї», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За цим фактом правоохоронці проводять слідство та розшукують причетних до скоєного злочину. У пресслужбі Офісу генпрокурора наголосили, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.