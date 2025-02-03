Росіяни поширили на своїх інформаційних ресурсах фото українського військовослужбовця з відсіченою головою. Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов у понеділок, 3 лютого, повідомив, що особу загиблого вдалося встановити.

Українській стороні попередньо вдалося встановити особу українського військовослужбовця з відсіченою головою, фото якого поширили росіяни.

Добросердов зазначив, що поінформували Національну поліцію для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій, щоб з'ясувати обставини події, встановити місцезнаходження тіла та інші деталі.

«Також поінформовано Офіс генерального прокурора щодо чергового грубого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку країни-агресора», – зауважив Добросердов.

3 лютого голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини підтвердило щонайменше 79 випадків страт росіянами українських військовополонених з кінця серпня 2024 року.

«Жахливі розстріли Росією українських військовополонених демонструють, що Україна протистоїть справжнім звірям. Світ повинен не тільки засудити, а й вжити термінових заходів. Потрібні нові ефективні міжнародно-правові інструменти, конкретні кроки для притягнення винних до відповідальності», – додав він.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року стало відомо, що росіяни стратили на Донеччині чотирьох полонених бійців ЗСУ. За фактом чергового розстрілу військовополонених правоохоронці розпочали кримінальне провадження.