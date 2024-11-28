Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних Сил України вимушено здались у полон

За фактом чергового розстрілу українських військовополонених правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У четвер, 28 листопада, у пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили про страту чотирьох бійців ЗСУ, які здалися в полон у Покровському районі Донеччини.

За даними слідства, росіяни захопили українських захисників у полон 22 листопада, коли здійснювали штурм на позиції ЗСУ поблизу села Петрівка Покровського району Донеччини. Наразі село перебуває на лінії зіткнення.

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«Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців Збройних Сил України вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За фактом розстрілу правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Наразі слідчі встановлюють усі обставини та особи російських воєнних злочинців.

Зазначимо, росіяни не вперше розстрілюють українських військовополонених в районі Петрівки – 26 листопада у пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили про страту росіянами п’ятьох бійців ЗСУ, яких захопили у полон під час російського штурму в районі села. Українських захисників змусили лягти на землю та розстріляли з автоматів.