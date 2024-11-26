Росіяни вивели беззбройних бійців та розстріляли

Офіс Генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом розстрілу росіянами п’ятьох українських військовополонених на Донеччині. Полонених бійців ЗСУ стратили на Покровському напрямку, повідомили у вівторок, 26 листопада, у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, росіяни скоїли черговий воєнний злочин у листопаді, під час штурму позицій Сил оборони біля села Петрівка Покровського району Донеччини. Наразі село перебуває на лінії зіткнення.

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«Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора підкреслили, що страта військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством).

Нагадаємо, у жовтні росіяни стратили п’ятьох полонених українських військових поблизу Вугледара на Донеччині. Одного з них розстріляли у лісосмузі, а чотирьох – на дорозі.