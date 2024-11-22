Про страту українських захисників, яку окупанти скоїли у жовтні, стало відомо більш як через місяць

Російські солдати вчергове скоїли воєнний злочин, стративши українських військовополонених на Донеччині. Жертвами ворога стали п’ятеро бійців Збройних сил України, повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора у четвер, 24 жовтня.



Як встановили слідчі, 2 жовтня 2024 року російські військові здійснили штурм позицій Збройних Сил України поблизу Вугледару на Донеччині. Під час наступу російські окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських захисників.

«Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці вкотре нагадують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події. Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що вкотре направив листи до ООН та МКЧХ щодо «варварського злочину окупантів». За його даними, наразі відомо про 53 кримінальних проваджень, пов’язаних із розстрілами 177 військовополонених ЗСУ. Більшість цих злочинів росіяни скоїли у 2024 році – відкрито 37 проваджень щодо розстрілу 109 людей.