Один із розстрілів росіяни скоїли в районі села Новодмитрівка на Донеччині, 10 листопада

Російські солдати вчергове здійснили воєнні злочини, розстрілявши полонених бійців Збройних сил України на Покровському та Курському напрямках. Про випадки страти повідомили пресслужба Донецької обласної прокуратури та низка Telegram-каналів у середу, 20 листопада.

За інформацією прокурорів, один з воєнних злочинів стався 10 листопада 2024 року, після того, як окупанти здійснили штурм українського укріплення в районі села Новодмитрівка Покровського району на Донеччині.



Російські військовослужбовці взяли у полон двох військових Збройних сил України та змусили їх роздягнутись догола. Українських військовополонених вели під дулами автоматів лісопосадкою, після чого їх розстріляли.



У прокуратурі зазначають, що також перевіряють факт вбивства російськими окупантами ще трьох поранених захисників України на згаданій позиції.

Правоохоронці наголошують, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окрім цього, у середу, 20 листопада, низка Telegram-каналів поширили відео, на якому видно, як російські солдати страчують військовополонених бійців ЗСУ, що потрапили в оточення на Курському напрямку. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на черговий воєнний злочин Росії.

«Направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину. Міжнародна спільнота повинна діяти негайно», – додав Дмитро Лубінець.