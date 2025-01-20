Зеленський опублікував частину допиту північнокорейського військового, якого взяли у полон

Під час аналізу документів, які були вилучені в північнокорейських військових, з’ясували, що бійці КНДР бачили загибель своїх товаришів і тому вдавалися до страт українців. Про це 19 січня повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на корейське відділення Фонду прав людини.

У документах неназваного північнокорейського офіцера знайшли інформацію, що бійці КНДР у Курській області вбивали українських військових, які хотіли здатися в полон. Вони вдавалися до страт, бо «бачили загибель своїх товаришів».

«Наші бійці, які бачили, як падають інші товариші, безжально вбивали тих, хто намагався здатися», – йдеться у документі.

Washington Post також писало, що у такий спосіб солдати Північної Кореї вбили кількох українських солдатів, що нібито розлютило українців і затягнуло їх у бій.

У понеділок, 20 січня, президент України Володимир Зеленський опублікував частину допиту північнокорейського військового, якого взяли у полон. Полонений розповів, що до Росії він прибув вантажним поромом, на якому загалом було понад 100 військових. При цьому боєць зазначив, що не знав, що їде на війну і проти кого він воюватиме. За його словами, про світ за межами Північної Кореї він знав небагато.

«Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених. Всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені», – написав Зеленський.

Українські спецслужби продовжують спілкуватися з військовими Північної Кореї, яких Сили оборони захопили у полон на Курщині. 14 січня Зеленський оприлюднив першу частину допиту одного із полонених.